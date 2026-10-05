Погибшего каскадёра Олега Наумова кремировали в Новосибирске

Погибшего во время исполнения трюка каскадёра и актёра Олега Наумова кремировали в Новосибирске. После церемонии его прах доставили в Бишкек, сообщили ТАСС в международной группе профессиональных каскадёров Nomad Stunts.

Олег Наумов погиб за пределами России во время выполнения трюка. По данным Гильдии каскадёров России, причиной трагедии стало падение с высоты. Артисту было 56 лет. Каскадёр входил в международную команду Nomad Stunts. Помимо работы над сложными сценами, он был мастером спорта международного класса по тхэквондо, обладателем чёрного пояса II дана и занимался преподаванием акробатики. В кино Наумов работал над картинами «Крым», «Тобол», «Союз спасения», сериалом «Береговая охрана» и другими проектами. Как актёр он также появлялся в казахстанских лентах «Честь офицера» и «Биржан-сал».