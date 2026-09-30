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Опубликовано 30 сентября, 13:42

Последний трюк: Каскадёр «Союза Спасения» разбился насмерть на съёмках

Каскадёр «Союза Спасения» Олег Наумов разбился насмерть на съёмках

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nomadstunts

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nomadstunts

Актёр и каскадёр Олег Наумов, работавший над фильмами «Союз Спасения», «Крым» и «Тобол», умер в возрасте 56 лет. О его смерти сообщила команда международной группы каскадёров Nomad Stunts.

«С глубокой болью сообщаем, что ушёл из жизни Олег Геннадьевич Наумов — каскадёр и инструктор по акробатике нашего лагеря Nomad Stunts Kids», — говорится в некрологе команды.

Наумов погиб во время съёмок. Он разбился, однако обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. Nomad Stunts также сообщила СМИ, что детали случившегося выясняются.

Наумов работал не только каскадёром, но и актёром. Он появился в казахстанских проектах «Честь офицера» и «Биржан-сал», а в качестве исполнителя трюков участвовал в создании «Береговой охраны», «Крыма», «Тобола», «Союза Спасения» и других картин.

Каскадёр серьёзно занимался спортом: был мастером спорта международного класса по тхэквондо ITF и обладателем чёрного пояса II дана. В 1994 году он завоевал бронзу чемпионата мира по тхэквондо, а также дважды выигрывал чемпионат Киргизии. Кроме того, Наумов имел звание кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике.

В Nomad Stunts Наумов также работал инструктором и обучал детей акробатике. Коллеги вспоминают, что он помогал воспитанникам преодолевать страх и учил их владеть своим телом.

Не стало заслуженного артиста России Спириденкова — он умер прямо на сцене
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Ранее Life.ru сообщал, что 20 сентября умер актёр, каскадёр и постановщик трюков Дмитрий Шулькин. За свою карьеру он принял участие почти в 90 кино- и телепроектах. Шулькин работал над «Улицами разбитых фонарей», «Бандитским Петербургом» и другими известными картинами. Ещё одной недавней утратой стал актёр и каскадёр Тимофей Ухов, умерший в Москве в возрасте 54 лет. Позднее стало известно, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

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Милена Скрипальщикова
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