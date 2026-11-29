Погибшего при пожаре в Ленобласти ребёнка вместо семьи пытались спасти соседи
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Жители дома на Арсенальной улице в Новом Девяткино вскрыли дверь горящей квартиры и в темноте вынесли бабушку и её семилетнего внука. По словам соседа Александра Цынина, пожар начался между семью и восемью часами утра, когда в квартире на пятом этаже находились пять человек.
«Дверь была закрыта изнутри. Мы соседям взламывали дверь. Я вынес монтировку, и мы начали вскрывать», — рассказал очевидец в беседе с 78.ru.
Мать мальчика, её сожитель и 15-летняя дочь успели выбежать на балкон. От них соседи узнали, что бабушка с внуком остались в комнате, где начался пожар. Кровать там полностью сгорела.
Света в квартире не было. Первой соседи вынесли бабушку, затем вернулись за мальчиком. Пока ждали скорую, один из очевидцев делал ребёнку искусственное дыхание, другой — непрямой массаж сердца.
Когда спасатели передали мальчика и его бабушку медикам, оба были без сознания. Врачам не удалось спасти ребёнка. Пожилую женщину госпитализировали в реанимацию.