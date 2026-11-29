Утром 29 ноября в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области при пожаре в квартире погиб семилетний мальчик. Его бабушку госпитализировали в реанимацию, сообщает 78.ru. По данным издания, загорелась квартира на пятом этаже 18-этажного дома на Арсенальной улице.

Огонь охватил шесть квадратных метров. Когда спасатели передали мальчика и его бабушку медикам, оба были без сознания. Врачам не удалось спасти мальчика. Мать и второй ребёнок не пострадали. Обстоятельства пожара выясняют.