При пожаре в Ленобласти погиб семилетний ребёнок, его бабушка в реанимации
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Утром 29 ноября в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области при пожаре в квартире погиб семилетний мальчик. Его бабушку госпитализировали в реанимацию, сообщает 78.ru. По данным издания, загорелась квартира на пятом этаже 18-этажного дома на Арсенальной улице.
Огонь охватил шесть квадратных метров. Когда спасатели передали мальчика и его бабушку медикам, оба были без сознания. Врачам не удалось спасти мальчика. Мать и второй ребёнок не пострадали. Обстоятельства пожара выясняют.
Накануне в Новопавловске Ставропольского края при пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей. После гибели мальчика и девочки следователи возбудили уголовное дело.