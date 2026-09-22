Погибшим на озере Комо оказался бывший главред фанатского ресурса «Зенита»

Стала известна личность россиянина, погибшего во время купания в озере Комо в Италии. Им оказался бывший главный редактор фанатского ресурса петербургского «Зенита» – «Ландскрона» – Дмитрий Абраменко. Данные появились на страницах ресурса в соцсетях.

Трагедия произошла 3 сентября возле коммуны Нессо. Абраменко отдыхал вместе с девушкой и во время плавания неожиданно начал тонуть. Его спутница сразу вызвала экстренные службы. К поискам подключились береговая охрана, пожарные и водолазы. Спустя более часа тело россиянина обнаружили на глубине около 18 метров. Итальянские СМИ допускали, что ему могло внезапно стать плохо в воде, однако официальная причина смерти не называлась.

«‎Прощание с Димой состоится в четверг, 24 сентября. Отпевание в 11:30 — Храм святой равноапостольной Марии Магдалины (г. Павловск, Садовая ул., 17). Похороны — Павловское кладбище», — сказано на странице «Ландскроны».

Абраменко был одним из создателей «Ландскроны» и в прошлом занимал пост главного редактора ресурса. Он также играл в любительской футбольной команде «КаскАДёры». После его гибели болельщики «Зенита» организовали сбор средств, чтобы помочь семье с перевозкой тела и похоронами.