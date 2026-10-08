Погибший отец 13 детей Колотун в августе помог вывезти беременную из Раденска

Отец 13 детей Александр Колотун, погибший при атаке беспилотника в Херсонской области, в августе помог вывезти из Раденска беременную женщину с ребёнком. Об этом ТАСС заявил региональный обмудсмен Сергей Георгиев.

По словам Георгиева, именно во время этой эвакуации состоялась его последняя встреча с Колотуном. Омбудсмен рассказал, что мужчина помогал жителям прифронтовых сёл, которым требовалось выбраться из опасной зоны. Омбудсмен заявил, что гибель Колотуна и его дочери следует расценивать как террористический акт. Он подчеркнул, что срок давности для такого преступления отсутствует.

«Последняя наша встреча была в августе этого года, когда он помог нам эвакуировать из Раденска беременную женщину с ребёнком», — сказал Георгиев.

Напомним, Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна погибли при атаке беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Машину атаковали утром возле Рыково Генического округа. Губернатор назвал произошедшее военным преступлением и подчеркнул, что удар был нанесён примерно в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Сальдо выразил соболезнования Татьяне, детям и другим родственникам погибших. По его словам, семье окажут всю необходимую помощь.