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Опубликовано 2 октября, 09:38

Погибший в Зеленограде мужчина сам привёл в действие взрывное устройство

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

80-летний житель Зеленограда, по предварительным данным, сам привёл в действие взрывное устройство в своей квартире и погиб. Об этом сообщили в оперативных службах.

Инцидент произошёл в жилом доме в Крюково. Мужчина скончался на месте.

Тип устройства и обстоятельства его появления в квартире в сообщении не уточняются. Данных о мотиве действий пенсионера также нет.

Ранее SHOT сообщал, что взрыв произошёл на четвёртом этаже пятиэтажки. По информации канала, других пострадавших нет, из дома эвакуировали 25 человек, а двор оцепили.

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Семь человек погибло при взрыве на химзаводе в Подмосковье

Накануне Life.ru рассказывал о взрыве газового баллона в квартире в Одинцово. По данным регионального МЧС, были повреждены балкон, остекление и межкомнатная перегородка. Хозяев квартиры в момент ЧП дома не было.

Больше новостей об экстренных происшествиях и работе спасателей — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Оксана Попова
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