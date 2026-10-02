Погибший в Зеленограде мужчина сам привёл в действие взрывное устройство

80-летний житель Зеленограда, по предварительным данным, сам привёл в действие взрывное устройство в своей квартире и погиб. Об этом сообщили в оперативных службах.

Инцидент произошёл в жилом доме в Крюково. Мужчина скончался на месте.

Тип устройства и обстоятельства его появления в квартире в сообщении не уточняются. Данных о мотиве действий пенсионера также нет.

Ранее SHOT сообщал, что взрыв произошёл на четвёртом этаже пятиэтажки. По информации канала, других пострадавших нет, из дома эвакуировали 25 человек, а двор оцепили.

Накануне Life.ru рассказывал о взрыве газового баллона в квартире в Одинцово. По данным регионального МЧС, были повреждены балкон, остекление и межкомнатная перегородка. Хозяев квартиры в момент ЧП дома не было.