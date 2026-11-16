Резкие погодные аномалии могут быть связаны с масштабной перестройкой воздушных потоков в верхних слоях атмосферы. Одним из признаков таких изменений становится внезапное потепление стратосферы, при котором температура на высоте более 30 километров поднимается сразу на десятки градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков в своей колонке для ИС «Вести».

По словам синоптика, во время подобных процессов меняется характер атмосферной циркуляции над полярными регионами. Полярный вихрь, удерживающий холодные воздушные массы, может ослабевать и разрушаться, а привычное направление ветров — меняться.

«В таких случаях, действительно, на больших высотах вместо циклона, располагающегося над полюсом, возникает антициклон. И обычные западные потоки меняются на восточные и северо-восточные», — объяснил Заводченков.

Подобные перестройки способны влиять на погоду у поверхности Земли. Нарушение циркуляции в стратосфере иногда приводит к изменению траекторий циклонов и проникновению арктического воздуха в более южные регионы. В результате отдельные территории могут столкнуться с продолжительными похолоданиями и другими погодными аномалиями.

При этом внезапное стратосферное потепление не обязательно вызывает сильные морозы или экстремальную погоду. Как отмечают специалисты британской метеослужбы, влияние таких процессов на приземную атмосферу зависит от множества факторов и проявляется не во всех случаях.

Заводченков подчеркнул, что механизмы возникновения подобных перестроек остаются предметом исследований. Среди возможных объяснений он назвал динамические процессы, способствующие проникновению более тёплого воздуха в стратосферу, а также изменения, связанные с озоном.

«Что провоцирует эти перестройки не до конца ясно», — отметил метеоролог.

Ранее Life.ru рассказывал, как внезапное потепление стратосферы может повлиять на предстоящую зиму в России. Климатолог, профессор МГУ Дарья Гущина предупредила, что даже на фоне сильного Эль-Ниньо отдельные регионы могут столкнуться с серьёзными морозами. По её словам, резкое потепление в стратосфере способно способствовать формированию устойчивых антициклонов, из-за которых температура опускается ниже климатической нормы.