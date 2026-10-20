Погрелся с последствиями: Батарея подвела 15-летнего Крокодила в начале отопительного сезона
Мейн-кун Крокодил застрял лапой в батарее и попал к неврологу в Москве
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Отопительный сезон обернулся неприятностями для 15-летнего мейн-куна по кличке Крокодил. Пожилой кот так полюбил греться на батарее, что однажды застрял в ней лапой. Питомца удалось освободить, но вскоре у него нарушилась координация движений, рассказали в Московском объединении ветеринарии.
К счастью, горячий радиатор не успел оставить ожогов. Однако после происшествия у Крокодила появились проблемы с движениями, поэтому его отвезли в Красногвардейскую ветеринарную клинику. Сейчас пушистый пациент проходит лечение у невролога Екатерины Барановой.
Ветеринары предупреждают, что с началом отопительного сезона радиаторы могут превращаться в настоящие ловушки для домашних животных. Особенно рискуют кошки, которые любят устраиваться прямо на батареях. Чтобы лапы питомцев не застревали между секциями, специалисты рекомендуют закрывать отопительные приборы защитными экранами.
Ранее Life.ru рассказывал, почему с наступлением холодов кошки начинают проводить больше времени возле батарей и чем опасна эта привычка. Ветеринар объяснил, что тяга к теплу заложена в животных природой. Однако слишком горячие радиаторы могут привести к перегреву. Особенно важно следить за длинношёрстными питомцами: плотные колтуны нарушают нормальную терморегуляцию.