Погрелся с последствиями: Батарея подвела 15-летнего Крокодила в начале отопительного сезона

Отопительный сезон обернулся неприятностями для 15-летнего мейн-куна по кличке Крокодил. Пожилой кот так полюбил греться на батарее, что однажды застрял в ней лапой. Питомца удалось освободить, но вскоре у него нарушилась координация движений, рассказали в Московском объединении ветеринарии.

К счастью, горячий радиатор не успел оставить ожогов. Однако после происшествия у Крокодила появились проблемы с движениями, поэтому его отвезли в Красногвардейскую ветеринарную клинику. Сейчас пушистый пациент проходит лечение у невролога Екатерины Барановой.

Ветеринары предупреждают, что с началом отопительного сезона радиаторы могут превращаться в настоящие ловушки для домашних животных. Особенно рискуют кошки, которые любят устраиваться прямо на батареях. Чтобы лапы питомцев не застревали между секциями, специалисты рекомендуют закрывать отопительные приборы защитными экранами.