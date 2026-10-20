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Регион
Опубликовано 20 октября, 15:04

Погрелся с последствиями: Батарея подвела 15-летнего Крокодила в начале отопительного сезона

Мейн-кун Крокодил застрял лапой в батарее и попал к неврологу в Москве

Обложка © Telegram/Моя Ветклиника, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © Telegram/Моя Ветклиника, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отопительный сезон обернулся неприятностями для 15-летнего мейн-куна по кличке Крокодил. Пожилой кот так полюбил греться на батарее, что однажды застрял в ней лапой. Питомца удалось освободить, но вскоре у него нарушилась координация движений, рассказали в Московском объединении ветеринарии.

К счастью, горячий радиатор не успел оставить ожогов. Однако после происшествия у Крокодила появились проблемы с движениями, поэтому его отвезли в Красногвардейскую ветеринарную клинику. Сейчас пушистый пациент проходит лечение у невролога Екатерины Барановой.

Ветеринары предупреждают, что с началом отопительного сезона радиаторы могут превращаться в настоящие ловушки для домашних животных. Особенно рискуют кошки, которые любят устраиваться прямо на батареях. Чтобы лапы питомцев не застревали между секциями, специалисты рекомендуют закрывать отопительные приборы защитными экранами.

Владельцев кошек и собак призвали держать питомцев вдали от горячих батарей
Владельцев кошек и собак призвали держать питомцев вдали от горячих батарей

Ранее Life.ru рассказывал, почему с наступлением холодов кошки начинают проводить больше времени возле батарей и чем опасна эта привычка. Ветеринар объяснил, что тяга к теплу заложена в животных природой. Однако слишком горячие радиаторы могут привести к перегреву. Особенно важно следить за длинношёрстными питомцами: плотные колтуны нарушают нормальную терморегуляцию.

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Николь Вербер
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