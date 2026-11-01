В Барселоне офис фирмы блогера Юрия Дудя* оказался в опасной близости от новых уличных беспорядков, из-за чего магазины в том же здании временно перестали работать. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, в ночь на Хеллоуин участники протестного движения Blocus планировали собраться возле знаменитого дома Мила. Эта точка находится всего в 600 метрах от адреса, по которому зарегистрирована компания блогера Butovo Production SL.

Само движение Blocus зародилось во Франции как студенческие выступления за доступное образование. Однако в Барселоне протест быстро свёлся к призывам громить магазины. Во время первой акции примерно 600 молодых участников били витрины, поджигали контейнеры для мусора и вступали в схватки с полицейскими. После этих событий правоохранители задержали порядка 130 человек, и большинство среди них были подростками.

Напомним, Life.ru писал, что за 2025 год испанская фирма Дудя* Butovo Production SL заработала около 106 миллионов рублей, или 1,13 миллиона евро. При этом выручка бизнеса так и не достигла показателей, которые блогер имел в России пять лет назад.

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