Барселона в огне: Подростки устроили погромы и столкновения с полицией, задержаны 128 человек

Массовые беспорядки в центре Барселоны закончились задержанием не менее 128 человек, причём больше половины из них оказались несовершеннолетними. По уточнённым данным каталонской полиции, среди задержанных 73 подростка. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на главу полиции Каталонии Сильвию Ката.

В Барселоне после молодёжных беспорядков задержали 128 человек. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sammbog, wild_andry, ellorquino

Вечером 24 октября на площади Каталонии собрались более 600 молодых людей. Акцию организовали через социальные сети под лозунгами против существующей системы.

Собравшиеся начали забрасывать полицейских камнями и петардами, поджигать мусорные контейнеры и громить городское имущество. По уточнённым данным властей, в центре города зафиксировали не менее 33 очагов возгорания. Участники беспорядков также разгромили или разграбили как минимум 23 магазина.

Из-за происходящего торговые точки начали экстренно закрываться. В частности, двери универмага El Corte Inglés заблокировали, чтобы не допустить погромщиков внутрь. В результате сотни покупателей некоторое время не могли выйти из здания.

Для разгона участников акции полиция перекрыла часть улиц в центре города. Многие молодые люди скрывали лица под масками и капюшонами. Мэр Барселоны Жауме Кольбони предупредил, что городские власти намерены добиваться привлечения виновных к ответственности, в том числе законных представителей несовершеннолетних нарушителей.

Испанские власти допускают, что участники беспорядков вдохновились недавними выступлениями во Франции. Кольбони назвал происходящее возможным подражанием французским протестам. При этом он подчеркнул, что акция не связана с мирным лагерем сторонников доступного жилья, который находится на той же площади.