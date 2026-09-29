Запущен процесс конфискации имущества Юрия Дудя* на 100 млн: чем блогер владеет в России

В отношении имущества блогера Юрия Дудя* начался процесс, который может привести к его конфискации в пользу государства. Под угрозой недвижимость более чем на 100 млн рублей, сообщает SHOT.

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По данным канала, первым объектом стала трёхкомнатная квартира площадью 78,5 квадратного метра в московском районе Южное Бутово. Её стоимость оценивают примерно в 26 млн рублей. Дудь* владеет жильём с 2012 года.

Как пишет SHOT, в апреле 2026 года на квартиру наложили временный запрет на проведение сделок из-за неоплаченных штрафов. Сейчас блогер не может распоряжаться недвижимостью.

Кроме квартиры, у Дудя* остаётся дом площадью 250 квадратных метров с земельным участком в 12 соток в коттеджном посёлке Синегрия в Новой Москве. Стоимость объекта оценивается примерно в 75 млн рублей. По данным SHOT, после начала СВО дом был оформлен на супругу блогера Ольгу Дудь, однако эта сделка может стать предметом отдельного разбирательства.

В качестве оснований для возможного изъятия имущества SHOT называет наличие у блогера статуса иноагента, исполнительное производство с задолженностью около 180 тысяч рублей, а также другие решения российских органов в отношении него. А именно — Росфинмониторинг включил Дудя* в перечень 23 сентября. В официальном списке указано, что в отношении блогера имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Ему заморозят счета после включения в перечень террористов и экстремистов.

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