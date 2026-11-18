Анастасия Волочкова заявила, что больше не рассчитывает наладить отношения с матерью и дочерью, поскольку считает их фальшивыми и лицемерными. Об этом пишет Пятый канал.

Волочкова рассказала о разрыве с близкими и заработках на корпоративах. Видео © Пятый канал

Несмотря на насыщенный график, артистка продолжает выступать на концертах и частных мероприятиях. За одно шоу она успевает сменить около 12 нарядов, а стоимость её приглашения на корпоратив начинается от миллиона рублей. Такие расценки Волочкова объясняет расходами на содержание дома и оплату работы своей команды.

Однако за внешним благополучием скрываются серьёзные семейные обиды. Балерина утверждает, что мать и дочь вспоминают о ней преимущественно тогда, когда требуется финансовая помощь. По мнению Анастасии, родительница воспринимала её не столько как ребёнка, сколько как возможность заработать. Кроме того, танцовщица винит мать во вмешательстве в её отношения с бывшим возлюбленным Сулейманом Керимовым.

«Я понимаю, что мои отношения ни с мамой, ни с дочерью, они уже не будут искренними. Они погрязли в фальши, в лицемерии, в алчности, когда мне звонят люди мои близкие только тогда, когда им нужны деньги или решить какой-то вопрос. И никогда просто так», — призналась Волочкова.

Неудачными оказались и последующие попытки устроить личную жизнь. Волочкова считает, что мужчинам непросто смириться с её популярностью, независимостью и темпераментом. При этом одиночество её не пугает: артистка уверена в собственной привлекательности и не испытывает недостатка во внимании окружающих.

Главным источником молодости Волочкова считает положительные эмоции, любовь поклонников и возможность постоянно заниматься любимым делом.