Поход к «Пасти Дракона» закончился трагедией: В Сочи будут судить гида

В Сочи перед судом предстанет 46-летняя местная жительница, организовавшая туристический поход к пещере «Пасть Дракона», после которого погибла её 24-летняя помощница. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, она организовала экскурсию, не имея необходимой лицензии и сертифицированного снаряжения.

Для проведения похода обвиняемая привлекла в качестве помощницы свою 24-летнюю знакомую. Вечером 4 апреля группа отправилась к водопаду в Адлерском районе Сочи.

Следователи считают, что при спуске организатор не обеспечила необходимых мер безопасности. В результате девушка сорвалась и упала в водопад. От полученных травм она скончалась.

Во время расследования обвиняемая признала вину. Следствие заявило о завершении сбора доказательств, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что норвежская горная бегунья Ида Амели Робсам погибла во время тренировки, сорвавшись с тропы на хребте Ромсдальсегген и упав с высоты нескольких десятков метров. Её эвакуировали вертолётом, но спасти не удалось. Лучшим результатом 30-летней спортсменки было второе место на марафоне дю Монблан 28 июня.