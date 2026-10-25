Похотливый москвич облапал незнакомку в магазине и получил 15 суток ареста

Мужчина получил 15 суток административного ареста после того, как потрогал незнакомую девушку за бедро и устроил скандал в московском магазине. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», суд признал его виновным в мелком хулиганстве.

Инцидент произошёл, когда покупательница выбирала товары. Незнакомец подошёл к ней и коснулся рукой правого бедра. Девушка возмутилась и сделала ему замечание.

Вместо извинений мужчина, по словам пострадавшей, принялся её оскорблять. Когда покупательница потребовала объяснений, он начал её передразнивать, а затем попытался оправдаться тем, что якобы разговаривал по телефону с другим человеком.

После конфликта девушка обратилась в полицию с заявлением. Дело дошло до суда, где мужчина настаивал, что прикосновение было случайным.

Однако эти объяснения не помогли избежать наказания. По данным канала, суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 15 суток административного ареста. Отбывать наказание он отправился в спецприёмник.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Петербурге. Там мужчина приставал к несовершеннолетней студентке возле станции метро «Проспект Славы». В суде он утверждал, что его рука непроизвольно дёрнулась, однако получил 15 суток административного ареста.