Похож на картошку и свёрнутый носок: Лысый ёж Олли покорил миллионы людей и спас приют пожертвованиями

Лысый ёж по кличке Олли стал звездой Интернета и помог британскому приюту собрать почти пять тысяч фунтов стерлингов (около 538 тысяч рублей). Фотографии необычного зверька разлетелись по соцсетям, а публикации о нём привлекли внимание более 13 миллионов пользователей. Об этом сообщает Daily Mirror.

За забавной внешностью Олли скрывается тяжёлая история. Ёж потерял практически все иголки из-за стригущего лишая и бактериальной инфекции. Болезнь настолько повредила кожу, что вокруг мордочки образовалась плотная корка, а при попытках открыть рот начиналось кровотечение. Из-за боли животное практически не могло есть.

На помощь зверьку пришли сотрудники благотворительного приюта Prickles in a Pickle в британском графстве Девон. Соучредитель организации Джуди Томсон рассказала, что лечение оказалось долгим и непростым.

Когда фотографии Олли появились в Интернете, пользователи начали сравнивать его с авокадо, огромной картофелиной и даже свёрнутым носком. Необычный внешний вид быстро сделал ежа знаменитостью, а вместе с популярностью пришли пожертвования. Теперь Олли стал настоящим символом благотворительной организации.

Ветеринары продолжают бороться за здоровье маленького пациента. Ему проводят противогрибковые процедуры, увлажняют повреждённую кожу и дают обезболивающие препараты. Лечение уже приносит результаты: состояние кожи улучшилось, а ёж снова начал самостоятельно питаться и поддерживать вес.

Однако возвращать Олли в дикую природу пока рано. Без иголок он практически беззащитен перед хищниками, поэтому специалисты надеются, что защитный покров со временем восстановится. Приют также запустил благотворительную кампанию с целью собрать семь тысяч фунтов — примерно по одному фунту за каждую иголку, которая должна быть у здорового взрослого ежа.

История Олли привлекла внимание и к работе самого приюта. По данным организации, только за 2025 год специалисты приняли 946 ежей. Многие поступали с заболеваниями и паразитарными инфекциями, а их лечение требовало длительного ухода.

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