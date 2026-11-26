Роль учителей с развитием роботов и автономных технологий будет только возрастать. Об этом Владимир Путин заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Президент призвал разработать для российских школ новые подходы к преподаванию, соответствующие требованиям XXI века. По его словам, образование должно развивать у детей способность самостоятельно мыслить, задавать вопросы, критически воспринимать информацию и отстаивать собственную точку зрения.

«Значение учителя в век роботов и автономных технологий будет, конечно, нарастать, и труд по воспитанию новаторов, созидателей, нужно всемерно поддержать», — подчеркнул глава государства.

Путин также предложил российскому альянсу в сфере искусственного интеллекта рассмотреть возможность награждения педагогов, чьи ученики добились выдающихся результатов в разработке ИИ и других передовых технологических направлениях.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин поддержал идею создания единой образовательной нейросети для российских учителей. С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года — 2026» Алексей Морозов. Предполагается, что система объединит проверенные учебные материалы и поможет педагогам готовиться к занятиям.