Военнослужащие ВС РФ с Купянского направления поздравили россиян с Днём народного единства и напомнили, что сплочённость вокруг общей беды помогает добиться победы. Кадрами обращения делится SHOT.

Бойцы РФ поздравили россиян с праздником. Видео © Telegram / SHOT

«Сегодня мы — единый кулак, и братство наше не сломить... Пока мы едины — мы непобедимы!» — сказал российский военный.

Он напомнил, что сегодня плечом к плечу в рядах нашей армии стоят бойцы разных национальностей и профессий, неимоверными усилиями достигая общей цели на поле боя. Солдат также поблагодарил тыл за поддержку и помощь, за постоянные молитвы и веру в победу. Военный заверил, что Россия обязательно достигнет целей спецоперации. В финале поздравления боец сделал артиллерийский выстрел со словами: «Бей врага! Победа будет за нами».

Также сегодня, 4 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не угрожала другим государствам и по-прежнему стремится к международному сотрудничеству. По его словам, важно, чтобы эту позицию понимали не только обычные граждане зарубежных стран, но и их политическое руководство.