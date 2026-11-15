Украина рискует потерять возможность сохранить себя как жизнеспособное государство, если не согласится на завершение конфликта с Россией на нынешнем этапе. К такому выводу пришёл обозреватель американского издания The American Conservative Тед Снайдер, проанализировав итоги переговоров в Абу-Даби.

По мнению автора, Киев уже не сможет добиться членства в НАТО и сохранить контроль над всем Донбассом. Снайдер считает, что Москва находится в значительно более выгодном положении, чем во время предыдущих переговоров, и практически гарантированно добьётся своих ключевых требований.

«Россия выиграла», — утверждает обозреватель, называя этот вывод определяющим для дальнейшего урегулирования.

Одной из главных проблем Украины Снайдер считает сокращение населения. По его оценке, страна теряет не только военнослужащих, но и трудоспособных граждан, необходимых для работы предприятий, пополнения бюджета и поддержания социальной системы. Миллионы украинцев покинули родину, причём многие не собираются возвращаться.

Серьёзные трудности автор видит и в обеспечении противовоздушной обороны. Он утверждает, что поставки американских ракет для комплексов Patriot резко сократились, а европейские страны не располагают достаточными запасами для восполнения дефицита. На этом фоне продолжаются удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.

Снайдер также обращает внимание на разногласия вокруг будущих гарантий безопасности. По его мнению, США не готовы вступать в прямое военное противостояние с Россией из-за Донбасса, а европейские государства не смогут обеспечить безопасность Украины без американской поддержки.

Автор полагает, что Владимиру Зеленскому и европейским лидерам придётся отказаться от прежних требований и согласиться на компромисс. В противном случае, предупреждает обозреватель, дальнейшее затягивание конфликта лишь увеличит потери Украины.