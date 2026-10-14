Пока переворачивали календарь, за окном уже −30 °C: В регионы пришли аномальные морозы

На Чукотке, в Магаданской области и Якутии начались аномальные морозы, местами температура опустилась до −30 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В отдельных населённых пунктах ночная температура составляет от −20 до −27 градусов. По словам синоптика, в некоторых местах уже зафиксировали первые 30-градусные морозы. В ближайшие три дня похолодание ожидается и в других регионах Сибири. В Томске, Красноярске и на севере Иркутской области температура может опуститься до −6 градусов.

Ранее Life.ru писал, что первый снег может выпасть в Москве в последнюю неделю октября. При этом на земле не исключено образование временного снежного покрова. Однако речь пока не идёт об установлении постоянного снежного покрова. Если снег и выпадет, он может вскоре растаять.