Зима стучится в двери: Москву может припорошить снегом уже в конце октября

Первый снег может выпасть в Москве в последнюю неделю октября. При этом на земле не исключено образование временного снежного покрова. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ИС «Вести».

«Вероятность выпадения первого снега в Москве появится в последнюю неделю октября. На земле даже может появиться временный снежный покров», — рассказал синоптик.

При этом речь пока не идёт об установлении постоянного снежного покрова. Если снег и выпадет, он может вскоре растаять.

Ранее Life.ru сообщал о другом прогнозе сроков первого снега в Москве. По словам ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяны Поздняковой, большинство погодных моделей указывают на период с 1 по 5 ноября. Она отметила, что первые осадки в виде снега обычно задерживаются на земле всего на один-два дня, а устойчивый зимний покров формируется примерно через месяц.