«Пока только слова»: Политолог объяснил, почему России не стоит поддаваться на угрозы Калининграду
Политолог Мухин призвал не реагировать импульсивно на угрозы Калининграду
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Угрозы западных политиков в адрес Калининградской области пока не выходят за рамки словесных провокаций, поэтому России не следует реагировать на них импульсивно. Такую оценку дал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с URA.RU.
По словам политолога, некоторые западные политики переоценивают собственные возможности и недооценивают положения российских доктринальных документов. В них, подчеркнул эксперт, предусмотрены действия государства при возникновении угроз его территориальной целостности.
«Они очень чётко регламентируют, что произойдет в случае нарушения целостности границ нашей страны. И если сейчас западные политики наконец-то это осознали и начали предупреждать друг друга, значит, у мира ещё есть шанс на безопасное будущее», — заявил Мухин.
При этом серьёзных провокаций вокруг Калининградской области эксперт пока не наблюдает. По его словам, фиксируются лишь отдельные попытки выяснить расположение российских военных объектов и оценить возможности обороны региона.
«Пока все интервенции носят исключительно словесный характер. Поэтому мы расцениваем подобные действия как провокации, которые нужно принимать в расчёт, но не реагировать на них импульсивно», — пояснил политолог.
Так Мухин прокомментировал предупреждение американского исследователя Стивена Старра, который заявил, что попытка силовой блокады Калининграда может обернуться быстрым разгромом задействованных западных подразделений. Ранее о серьёзных потерях для НАТО при подобном сценарии говорил и бывший коммодор британских ВМС Стив Джерми.