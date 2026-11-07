Угрозы западных политиков в адрес Калининградской области пока не выходят за рамки словесных провокаций, поэтому России не следует реагировать на них импульсивно. Такую оценку дал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с URA.RU.

По словам политолога, некоторые западные политики переоценивают собственные возможности и недооценивают положения российских доктринальных документов. В них, подчеркнул эксперт, предусмотрены действия государства при возникновении угроз его территориальной целостности.

«Они очень чётко регламентируют, что произойдет в случае нарушения целостности границ нашей страны. И если сейчас западные политики наконец-то это осознали и начали предупреждать друг друга, значит, у мира ещё есть шанс на безопасное будущее», — заявил Мухин.

При этом серьёзных провокаций вокруг Калининградской области эксперт пока не наблюдает. По его словам, фиксируются лишь отдельные попытки выяснить расположение российских военных объектов и оценить возможности обороны региона.

«Пока все интервенции носят исключительно словесный характер. Поэтому мы расцениваем подобные действия как провокации, которые нужно принимать в расчёт, но не реагировать на них импульсивно», — пояснил политолог.