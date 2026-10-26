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Регион
Опубликовано 26 октября, 16:03

Покажи паспорт или забудь про интернет: Starlink закручивает гайки пользователям в ЮАР

Business Insider Africa: В ЮАР начали отключать терминалы Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Компания SpaceX Илона Маска начала отключать терминалы спутникового интернета Starlink в Южно-Африканской Республике. Ограничения затронули местных жителей, которые пользовались оборудованием, зарегистрированным в соседних странах. По оценкам специалистов, под угрозой блокировки находятся более 14 тысяч устройств. Об этом сообщает Business Insider Africa.

Первые сообщения о прекращении доступа к сети появились 23 октября. Пользователи получили уведомления о нарушении географических правил обслуживания: система обнаружила, что терминалы слишком долго работают за пределами государств, в которых оформлены подписки.

Чтобы восстановить соединение, Starlink требует пройти регистрацию поездки и подтвердить временное пребывание в ЮАР. Для этого необходимо предоставить паспорт или другой предусмотренный сервисом документ, удостоверяющий личность. Однако для местных жителей, постоянно использующих зарубежные аккаунты, такая процедура не решает проблему.

Ранее южноафриканцы приобретали терминалы в Мозамбике, Замбии и других государствах, где Starlink работает официально. После этого оборудование привозили домой и подключали через международный роуминг. Такой способ позволял получать спутниковый интернет, несмотря на отсутствие у компании лицензии в самой ЮАР.

Теперь SpaceX ужесточила контроль за соблюдением условий использования оборудования. Согласно правилам сервиса, международный роуминг предназначен прежде всего для временных поездок, а использование терминалов в странах, где Starlink не получил разрешения на работу, может повлечь немедленные ограничения.

Причиной затянувшегося отсутствия лицензии остаются разногласия между компанией Маска и властями ЮАР. Местное законодательство предусматривает требования к участию исторически ущемлённых групп населения в капитале лицензируемых телекоммуникационных компаний. Для ряда операторов установлен порог в 30%. SpaceX добивается альтернативного механизма выполнения этих требований без передачи доли собственности.

Сам Маск, родившийся в ЮАР, ранее обвинял власти страны в дискриминации. Попытки согласовать приемлемые для обеих сторон условия выхода Starlink на рынок пока не привели к официальному запуску сервиса. Между тем спутниковый интернет компании уже доступен во многих других африканских государствах.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Илон Маск обвинил власти ЮАР в дискриминации из-за запрета на работу Starlink. В марте 2025 года предприниматель заявил, что спутниковую сеть не допускают на местный рынок из-за его цвета кожи. Тогда миллиардер поддержал публикацию в соцсети X, в которой утверждалось, что компания не может работать в Южной Африке, поскольку её основатель не является темнокожим. Спор разгорелся на фоне требований законодательства ЮАР об экономическом участии групп населения, пострадавших от последствий апартеида.

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Дарья Денисова
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