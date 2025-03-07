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Регион
7 марта, 13:58

Маск заявил, что Starlink нет в ЮАР из-за того, что он не темнокожий

Американский предприниматель Илон Маск полагает, что его сеть Starlink не функционирует в ЮАР из-за того, что он не темнокожий. Работа сети была прекращена в африканской стране весной прошлого года из-за отсутствия согласия местных властей.

«Starlink Илона Маска не разрешено функционировать в Южной Африке, потому что Илон не темнокожий, это полный позор», репостнул фразу к себе на страницу в соцсети Х Илон Маск.

Ранее появилась информация, что США планируют отключить Украину от Starlink из-за отказа украинских властей предоставить Белому дому доступ к природным ресурсам на территории страны. После этого ВСУ могут оказаться без стабильной связи, что может вызвать хаос в рядах украинских военных.

США предрекли бунт европейского союзника при отключении Starlink для ВСУ
США предрекли бунт европейского союзника при отключении Starlink для ВСУ
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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Полина Никифорова
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