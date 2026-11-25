Работники немецкого автоконцерна Volkswagen устроили символические похороны своих заводов на многотысячной акции протеста в городе Эмдене. Демонстранты принесли на митинг чёрные гробы с логотипами компании, выступив против сокращения расходов и возможного закрытия предприятий, сообщает телерадиокомпания NDR.

Один из участников акции нарядился в чёрный плащ с капюшоном и взял в руки косу с табличкой «Будущее под угрозой». Так рабочие хотели показать, что руководство концерна, по их мнению, хоронит собственные заводы и коллективные трудовые договоры.

По данным профсоюза IG Metall, на демонстрацию 24 ноября вышли около четырёх тысяч человек. К сотрудникам Volkswagen присоединились работники других промышленных предприятий, представители розничной торговли, ремесленники и местные жители.

Руководство автоконцерна намерено заморозить повышение зарплат в 2027 и 2028 годах, пересмотреть условия 35-часовой рабочей недели и отказаться от ряда дополнительных выплат. Профсоюз, напротив, требует увеличить оклады на 5%.

Первый раунд переговоров между представителями Volkswagen и IG Metall продлился около полутора часов и завершился без конкретных результатов. Руководство компании объясняет необходимость экономии ухудшением финансового положения и стремлением сохранить конкурентоспособность. Следующая встреча намечена на 15 декабря в Цвиккау.

Напомним, Volkswagen завершил третий квартал 2026 года с убытком в €5,8 млрд. На фоне усиливающейся конкуренции с китайскими производителями концерн готовится к дальнейшему сокращению расходов. По данным Bild, компания также рассматривает возможность ликвидации ещё 12 тысяч рабочих мест к 2030 году.