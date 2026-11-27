Внеочередной саммит Евросоюза в Брюсселе сопровождался эмоциональными спорами и выступлениями на повышенных тонах, однако договориться по новому многолетнему бюджету лидерам стран так и не удалось. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, чьи слова передаёт агентство ЧТК.

«Ни о чём не договорились», — коротко ответил чешский премьер на вопрос журналистов о результатах встречи. По его словам, представители некоторых государств довольно громко выражали недовольство ходом обсуждений, а разногласия между участниками помешали добиться компромисса.

Главным предметом споров стал проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Бабиш подчеркнул, что предложенный вариант категорически не устраивает Прагу, поскольку Чехия рискует недополучить €3,2 млрд по сравнению с нынешним бюджетным периодом.

Особое недовольство чешских властей вызывает сокращение расходов на политику сплочения, или когезию. Эти средства направляются на поддержку менее обеспеченных регионов, развитие транспортной инфраструктуры, здравоохранения и сокращение экономического неравенства внутри ЕС. Прага намерена добиваться увеличения соответствующего финансирования.

Бабиш также раскритиковал перераспределение денег в пользу программ, которыми централизованно управляет Брюссель. По его оценке, такой подход выгоднее богатым государствам, тогда как Чехия получает лишь небольшую долю средств из общеевропейских фондов. Группа из 17 стран, выступающих за сохранение политики сплочения, потребовала дополнительно выделить на неё €7 млрд.

Чешский премьер предположил, что председатель Евросовета Антониу Кошта подготовит новый вариант финансового плана. Обсуждение бюджета продолжится на саммите 17–18 декабря. При этом Бабиш вновь выступил против увязывания бюджетных переговоров с финансированием Украины, настаивая на отдельном рассмотрении этого вопроса.