«Покричите в холодильник»: Архангельский чиновник дерзко ответил на жалобы жителей о дорогах

Глава Верхнетоемского округа Архангельской области Сергей Гуцало посоветовал местной жительнице кричать в холодильник вместо того, чтобы критиковать его работу. Необычная перепалка произошла в социальных сетях после жалобы на разбитые дороги и отсутствие освещения в посёлке Двинской. Об этом сообщает региональное издание 29.RU.

Поводом для конфликта стала публикация чиновника о встрече с мэром Батайска. Жительница Северодвинска поинтересовалась, почему руководитель округа уделяет внимание подобным мероприятиям, когда в населённом пункте, где живут её родственники, остаются нерешённые коммунальные проблемы.

Вместо обсуждения состояния инфраструктуры Гуцало предложил собеседнице перестать читать его сообщения, чтобы сохранить нервные клетки и не травмировать «тонкую душевную организацию». Когда женщина продолжила настаивать на том, что жители Двинского заслуживают лучших условий, чиновник дал ей ещё один совет.

«Идите лучше обнимите собачку, полейте фикус, откройте холодильник и прокричите в него всё, что обо мне думаете, а он за это молча даст Вам еду», — написал глава округа.

Он также объяснил отказ продолжать дискуссию заботой о душевном спокойствии собеседницы.

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