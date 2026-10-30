«Покричите в холодильник»: Архангельский чиновник дерзко ответил на жалобы жителей о дорогах
Глава округа в Поморье посоветовал жительнице кричать в холодильник после жалобу
Глава Верхнетоемского округа Архангельской области Сергей Гуцало посоветовал местной жительнице кричать в холодильник вместо того, чтобы критиковать его работу. Необычная перепалка произошла в социальных сетях после жалобы на разбитые дороги и отсутствие освещения в посёлке Двинской. Об этом сообщает региональное издание 29.RU.
Поводом для конфликта стала публикация чиновника о встрече с мэром Батайска. Жительница Северодвинска поинтересовалась, почему руководитель округа уделяет внимание подобным мероприятиям, когда в населённом пункте, где живут её родственники, остаются нерешённые коммунальные проблемы.
Вместо обсуждения состояния инфраструктуры Гуцало предложил собеседнице перестать читать его сообщения, чтобы сохранить нервные клетки и не травмировать «тонкую душевную организацию». Когда женщина продолжила настаивать на том, что жители Двинского заслуживают лучших условий, чиновник дал ей ещё один совет.
«Идите лучше обнимите собачку, полейте фикус, откройте холодильник и прокричите в него всё, что обо мне думаете, а он за это молча даст Вам еду», — написал глава округа.
Он также объяснил отказ продолжать дискуссию заботой о душевном спокойствии собеседницы.
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