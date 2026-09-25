Покупатели уходят в онлайн: В России закрываются ювелирные магазины

В 16 крупнейших городах России за год закрылось 4,5% ювелирных магазинов и мастерских, а их общее количество снизилось до 7,9 тысячи. Данную информацию передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчёты 2ГИС.

Сильнее всего сокращение затронуло розничную торговлю, тогда как число точек по ремонту и изготовлению украшений уменьшилось лишь на 2%. По данным NF Group, рынок покидают преимущественно небольшие игроки. В частности, прекратил работу ряд салонов PanClub, ранее известных под брендом Pandora, а Viva La Vika постепенно сворачивает свою сеть.

Крупные компании, напротив, продолжают расширять присутствие. За последний год Sunlight открыл 28 новых бутиков, увеличив их общее количество на 3%. У Sokolov число торговых объектов выросло на 10% по сравнению с началом 2025-го и достигло 1,1 тысячи.

При этом покупатели всё чаще выбирают интернет вместо привычных салонов. Согласно статистике «Чек Индекса», за январь — август количество покупок драгоценностей в физических точках снизилось на 6%, тогда как число онлайн-заказов прибавило 10%. Электронные продажи уже обеспечивают около 40% оборота Sokolov, а у Sunlight этот канал показал рост на 10,5%.

На крупнейших ретейлеров сейчас приходится более 70% рынка, отмечают в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла. В отличие от небольших брендов, они продолжают открывать новые площадки. Одновременно отрасль сокращает офлайн-присутствие на фоне снижения посещаемости традиционных торговых точек.

Ранее основательница российского бренда украшений Viva La Vika Виктория Молдавская объявила о закрытии компании. Предпринимательница призналась, что последние 15 месяцев бизнес переживает тяжёлый финансовый кризис. Собственных ресурсов на дальнейшее развитие не хватает, а привлечь инвесторов не удалось.