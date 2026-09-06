Покупка вейпа в Telegram кончилась госпитализацией для школьницы из Прикамья
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Школьницу из Пермского края госпитализировали после того, как ей стало плохо во время урока после использования вейпа. Инцидент произошёл в посёлке Прикамский Чайковского района.
Предварительно известно, что 15-летняя ученица приобрела электронную сигарету через Telegram-канал. Во время занятий у девочки начался приступ с признаками эпилепсии. Учительница вызвала скорую помощь, после чего школьницу доставили в Чайковскую центральную городскую больницу.
Медики диагностировали у неё отравление парами вейпа, уточняет Baza. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Подмосковье 14-летний школьник оказался в больнице после отравления парами электронной сигареты. Подросток потерял сознание в ванной комнате, куда он заперся, чтобы скрыть курение от родителей. Врачи диагностировали у него острое токсическое отравление и продолжили наблюдение за состоянием пациента.
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