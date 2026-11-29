Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин одержал верх в кулачном поединке с американским хоккеистом «Оттавы Сенаторз» Тайлером Клевеном во время матча регулярного чемпионата НХЛ. Именно после силового приёма этого соперника россиянин получил сотрясение мозга в прошлом сезоне, сообщает Sportbox.ru.

Хоккеисты сбросили перчатки уже на третьей минуте встречи. После продолжительного обмена ударами Никишин повалил американца на лёд. Судьи выписали обоим участникам драки по пять минут штрафа.

Матч завершился победой «Каролины» со счётом 3:2. Никишин также отметился результативной передачей, доведя количество набранных очков в текущем сезоне до шести — три шайбы и три голевых паса в семи встречах. Из-за переговоров о новом контракте с клубом 25-летний россиянин не выходил на лёд до начала ноября.