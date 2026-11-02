Леонид Якубович не собирается ограничиваться работой на телевидении. В 81 год артист одновременно готовит новую книгу, театральную пьесу и два сценария для кино. О своих творческих планах знаменитый телеведущий рассказал Пятому каналу на премьере фильма «Живая книга».

Якубович рассказал о работе над двумя киносценариями и новой книгой. Видео © Пятый канал

Шоумен редко посещает светские мероприятия, предпочитая проводить время за работой. Однако показ новой семейной сказки он пропустить не мог. В картине, которая выйдет в российский прокат 4 ноября, Якубович сыграл загадочного пожилого мужчину по имени Иннокентий.

Как признался народный артист России, значительную часть его расписания занимают театральные постановки и литературное творчество. Причём количество незавершённых проектов постоянно требует внимания.

«Вышла пятая книжка. Сейчас готовится шестая, пьеса и два киносценария. И всё это надо написать», — поделился телеведущий.

При этом раскрывать сюжеты будущих произведений Якубович не захотел. Он предпочёл сохранить интригу и не уточнил, когда поклонники смогут познакомиться с результатами его работы.