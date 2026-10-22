«Полёт украинской мысли»: В Госдуме не оценили попытку Зеленского переписать историю Руси

Депутат Госдумы Александр Асафов назвал находки украинской историографии анекдотом. Так он отреагировал на заявление Владимира Зеленского об истории Украины. По мнению парламентария, попытки «приватизировать» общую историю и историю Руси предпринимались неоднократно.

«И этот парадоксальный полёт украинской мысли довольно разнообразен: и про Чёрное море, и древних египтян, которые произошли от украинцев, и про многие другие находки», — приводит «Лента.ру» слова Асафова.

Он отметил, что политическая цель утвердить существование Украины в веках противоречит всем историческим данным. Исключение составляют лишь маргинальные и абсурдные концепции.

При этом такие идеи продолжают транслироваться, несмотря на то, что вызывают смех у историков и образованных людей. Асафов объяснил это тем, что они стали частью государственной идеологии Украины и будут использоваться пропагандистами.

Депутат также сравнил Зеленского с историческими деятелями, которые, по его словам, стояли на позициях отрицания исторической реальности и России. Он назвал имена Бандеры, Петлюры и Мазепы.

«Все они закончили плохо», — заключил парламентарий.