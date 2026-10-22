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Регион
Опубликовано 22 октября, 18:00

«Полёт украинской мысли»: В Госдуме не оценили попытку Зеленского переписать историю Руси

Депутат Асафов назвал анекдотом историю Украины в трактовке Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Депутат Госдумы Александр Асафов назвал находки украинской историографии анекдотом. Так он отреагировал на заявление Владимира Зеленского об истории Украины. По мнению парламентария, попытки «приватизировать» общую историю и историю Руси предпринимались неоднократно.

«И этот парадоксальный полёт украинской мысли довольно разнообразен: и про Чёрное море, и древних египтян, которые произошли от украинцев, и про многие другие находки», — приводит «Лента.ру» слова Асафова.

Он отметил, что политическая цель утвердить существование Украины в веках противоречит всем историческим данным. Исключение составляют лишь маргинальные и абсурдные концепции.

При этом такие идеи продолжают транслироваться, несмотря на то, что вызывают смех у историков и образованных людей. Асафов объяснил это тем, что они стали частью государственной идеологии Украины и будут использоваться пропагандистами.

Депутат также сравнил Зеленского с историческими деятелями, которые, по его словам, стояли на позициях отрицания исторической реальности и России. Он назвал имена Бандеры, Петлюры и Мазепы.

«Все они закончили плохо», — заключил парламентарий.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия появилась позже Украины. По его словам, Владимир Путин якобы намеренно начинает отсчёт украинской государственности с революции 1917 года, оставляя без внимания события предыдущих столетий.

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Дарья Нарыкова
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