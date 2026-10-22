Клоун пучил глаза и пускал слезу: Физиогномист разнёс актёрскую игру Зеленского в новом интервью

Слёзы и жалобы Владимира Зеленского во время интервью не убедили физиогномиста Олега Воеводина. В беседе с Life.ru он назвал поведение украинского политика исполнением драматической роли и предположил, что тот пытался вызвать доверие собеседника.

«Да, это актёрская игра и не более того. Специально, как говорится, взял, веки опустил, глаза в пол убрал потом. В общем, драматическая роль хорошо сыграна, но, честно скажу, не верю», — заявил Воеводин.

Собеседник обратил внимание на то, как Зеленский менял направление взгляда, моргал и опускал веки — эти движения должны были подчеркнуть тяжесть переживаний. Фразу «буду честен» Воеводин тоже счёл частью попытки расположить к себе журналиста.

«И когда Зеленский говорит: „Буду честен“, он специально немножко выпучивает глаза для того, чтобы быть более доверительным. Опять же, это нужно, чтобы выглядеть в глазах собеседника более серьезным и чтобы ему поверили», — высказался он.

Отдельно физиогномист прокомментировал реакцию на вопрос о слезах. Улыбку Зеленского он истолковал как удовлетворение от произведённого впечатления.

«И когда его спрашивают про слёзы, он даже улыбается тому, что смог выдавить из себя слезу. Этим он хочет показать, что сыграл хорошо, и даже радуется, что всё получилось и он всё исполнил правильно», — считает Воеводин.

Рассуждая о способности Зеленского изображать эмоции, собеседник прибегнул к физиогномической трактовке формы лица через «огонь, воду и воздух». С этой интерпретацией он связал умение входить в разные роли и дал политику жёсткую оценку: «По таким признакам видно, что он клоун».

Манеру журналиста Воеводин, в свою очередь, назвал холодной и сдержанной. По его мнению, Зеленский ощущал попытку добиться от него эмоциональной реакции и не доверял собеседнику.

Ранее Life.ru рассказывал об интервью Зеленского, ставшем поводом для обсуждения его эмоциональной реакции. Экс-комик пожаловался на бессонницу и невыносимые переживания, а затем подтвердил, что у него на глазах появились слёзы.