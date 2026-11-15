Поход в баню может стать не только приятным способом расслабиться, но и возможностью поддержать физическое и эмоциональное состояние. Воздействие высокой температуры влияет на кровообращение, работу сосудов и состояние кожи. Однако польза таких процедур во многом зависит от состояния здоровья, температуры в парной и продолжительности пребывания в ней. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По словам эксперта, во время прогревания тела кровеносные сосуды расширяются, усиливается кровоток, а частота сердечных сокращений увеличивается. Если после парной человек постепенно охлаждается, организм адаптируется к изменению температуры.

Именно поэтому банные процедуры иногда рассматривают как элемент закаливания. Однако резкие перепады температуры подходят не всем и могут создавать дополнительную нагрузку на сердце. Для обычных гигиенических процедур достаточно умеренного прогрева и посещения бани не чаще двух раз в неделю. Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая

Если человек только начинает знакомство с парной, лучше ограничиться короткими заходами и постепенно привыкать к температуре. Не стоит пытаться как можно дольше выдерживать жару или соревноваться с другими посетителями.

Дополнительное удовольствие банным процедурам придают веники. Берёзовые, дубовые и эвкалиптовые листья наполняют помещение ароматом, а использование эфирных масел делает атмосферу более приятной. При этом людям со склонностью к аллергии необходимо соблюдать осторожность: растительные компоненты и ароматические добавки могут вызвать нежелательную реакцию.

Высокая температура усиливает потоотделение, поэтому после парной важно восполнять потерю жидкости. При этом распространённое представление о том, что через пот из организма активно выводятся токсины, не совсем верно: основную работу по обезвреживанию и выведению продуктов обмена выполняют печень и почки.

Баня также может положительно влиять на эмоциональное состояние. Тепло способствует расслаблению мышц, помогает снять напряжение после физической нагрузки и улучшить субъективное ощущение отдыха. Однако если во время процедуры появляются головокружение, головная боль, выраженная слабость или сильное сердцебиение, необходимо сразу покинуть парную.

Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями. При серьёзных нарушениях сердечного ритма, выраженных сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваниях, варикозном расширении вен, а также после перенесённого инфаркта возможность посещения бани необходимо предварительно обсудить с врачом. При онкологических заболеваниях решение также принимается индивидуально.

«Баня может стать частью здорового образа жизни, если соблюдать умеренность и учитывать особенности организма. Главное — не воспринимать высокую температуру и ледяное охлаждение как обязательное испытание: комфортное самочувствие и безопасность гораздо важнее экстремальных процедур», — заключила специалист.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что посещение бани может помочь расслабиться и уменьшить ощущение стресса, однако перегрев превращает отдых в серьёзную нагрузку для сердца и сосудов. После парной врач советует восполнять жидкость водой, морсом или травяным чаем. От алкоголя лучше отказаться: сочетание спиртного и высокой температуры увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и повышает риск обезвоживания.