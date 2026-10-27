Полгода не могли найти причину одышки: В Самаре девочке удалили редчайшую опухоль трахеи

В Самарской области врачи спасли 15-летнюю девочку, у которой редкая доброкачественная опухоль перекрыла более 90% просвета трахеи. Новообразование удалось удалить эндоскопическим способом в областной детской клинической больнице имени Н. Н. Ивановой. Об успешной операции сообщило региональное министерство здравоохранения в MAX.

Проблемы с дыханием у подростка начались после перенесённых бронхита и трахеита. Девочка прошла лечение по месту жительства, однако после выписки неприятные симптомы вернулись.

В течение полугода пациентку обследовали разные специалисты, включая педиатров, отоларинголога и психиатра. Причину затруднённого дыхания удалось обнаружить после компьютерной томографии. Исследование показало образование в шейном отделе трахеи.

Девочку направили в областную больницу, где медики установили размеры опухоли — 20 на 15 на 18 миллиметров. Несмотря на сравнительно небольшие габариты, она практически полностью перекрывала дыхательный просвет.

Как уточнили в Минздраве, у пациентки выявили гамартому трахеи — крайне редкую доброкачественную опухоль. В мировой медицинской практике описано всего 45 подобных наблюдений у взрослых, а среди детей известны лишь единичные случаи.

Хирургам удалось удалить образование эндоскопически. Восстановление прошло без осложнений, и уже через семь суток школьницу выписали домой под дальнейшее наблюдение специалистов.

Ранее Life.ru рассказывал, как подмосковные кардиохирурги спасли новорождённого с множественными опухолями сердца и головного мозга. Одно из образований практически перекрывало выход крови из левого желудочка в аорту. Врачи провели экстренную операцию и удалили опасную опухоль.