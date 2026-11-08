Депутат парламента Эстонии Пеэтер Эрнитс заявил, что его коллега Юку-Калле Райд выпил водку из бутылки, которую тот хранил в холодильнике фракции Центристской партии. Райд отрицает свою вину, сообщает русскоязычный портал «Делфи».

По словам Эрнитса, инцидент произошёл ночью 14 октября. Депутат утверждает, что зашёл в помещение своей фракции и увидел там Райда, который пил его водку. Бутылку Эрнитс принёс в парламент примерно годом ранее, когда отмечал день рождения. Всё это время она находилась в холодильнике, и, как уверяет парламентарий, никто из его коллег к ней не прикасался. Он обратил внимание и на то, что Райд представляет другую политическую силу — партию «Эстония 200».

«Для Рийгикогу (парламент Эстонии. — Прим. Life.ru) это вещь необычная. Чужие в помещения другой фракции не заходят, тем более не лезут проверять содержимое чужого холодильника. Я забыл, что бутылка, которую я принёс сюда год назад на свой день рождения, всё ещё стоит в холодильнике: никто из коллег за это время её не трогал. Как ни невероятно это звучит, у нас во фракции Центристской партии бутылка водки может стоять нетронутой годами», — пишет Эрнитс в соцсетях.

История получила огласку на фоне публикаций эстонских газет «Постимеес», «Ыхтулехт» и «Делфи» о другом эпизоде. В них сообщалось, что заместитель председателя финансовой комиссии парламента Андрей Коробейник якобы спросил на заседании: «Где моя водка?». Эрнитс опроверг эту версию и заявил, что Коробейник не употребляет алкоголь, а постоянно пьёт воду из специальной бутылки.

Ранее стало известно, что бывший министр обороны Эстонии Ханно Певкур решил уйти из большой политики и не участвовать в ближайших парламентских выборах. После отставки из правительства он намерен перейти в частный сектор и рассматривает предложения о работе за пределами страны. Сейчас он представляет Партию реформ в парламенте Эстонии — Рийгикогу.