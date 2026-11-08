Бывший депутат Госдумы Олег Пахолков оказался в центре скандала после оскорбительных и непристойных комментариев в адрес танцовщицы из Волгодонска. По словам девушки по имени Анна, 55-летний экс-парламентарий раскритиковал её фигуру, а затем начал обсуждать с подписчицами свои интимные органы.

Экс-депутат Пахолков извинился перед танцовщицей за пошлые комментарии. Видео © Telegram / Олег Пахолков

Поводом для конфликта стало видео с танцем, которое Анна опубликовала в соцсетях. Под роликом Пахолков, как утверждает девушка, оставил грубый комментарий: «Столько лишнего жира и отсутствия женственности. Такой страшно писюнчик показывать, сломает».

Танцовщица возмутилась словами бывшего депутата, однако перепалка на этом не закончилась. По её словам, Пахолков продолжил отвечать другим женщинам, критиковал их внешность и допускал откровенные высказывания. В частности, ему приписывают фразу «Вам пососать не дам».

После того как история получила огласку, экс-депутат записал видеообращение с извинениями. Он признал, что его слова были неподобающими, а использование выражения «писюнчик» объяснил тем, что ошибочно принял его за молодёжный сленг.

«Я сам жирный, 30 лет страдаю ожирением и никогда не стал бы оскорблять людей с лишним весом. Приношу извинения и за использование слова „писюнчик“. Это было недостойно», — заявил Пахолков.

Впрочем, извинениями предприниматель не ограничился. Большую часть своего обращения он посвятил критике танцевального направления женский дэнсхолл, которым занимается Анна. По мнению экс-депутата, этот стиль «смахивает на секту, которая противоречит традиционным российским ценностям, и ведёт к уничтожению женского здоровья, института семьи и морали».

Таким образом, признав недопустимость собственных выражений, Пахолков продолжил публично осуждать танцевальное увлечение девушки, с которого и начался конфликт.

Похожий скандал разгорелся вокруг российского хореографа Эдуарда Магаева, известного как DJ M.E.G. Как сообщал Life.ru, артист публично высмеял фигуру беременной танцовщицы на чемпионате в Москве. Он снимал участницу на видео и публиковал оскорбительные комментарии. За девушку вступились коллеги из разных регионов России, потребовав от хореографа извинений.