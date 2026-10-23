Politico: Аномальная жара могла привести к гибели более 50 тысяч человек в ЕС

Аномальная жара летом 2026 года могла стать причиной гибели более 50 тысяч человек в европейских городах. Такие оценки приводят британские исследователи, на работу которых ссылается Politico. По их выводам, минувшее лето стало самым смертоносным в Европе с начала XXI века по числу смертей, связанных с жарой.

Учёные проанализировали ситуацию в 854 городах Европы. Наибольшее число летальных исходов, связанных с экстремально высокими температурами, пришлось на Италию, Францию, Испанию и Германию.

Сильнее всего от жары пострадали пожилые люди, однако опасность затронула и более молодое население. По оценкам исследователей, около 800 умерших были в возрасте от 20 до 44 лет.

Отдельно специалисты оценили влияние глобального потепления. Согласно их расчётам, без вызванного им повышения температур удалось бы избежать примерно 32 тысяч смертей.

При этом реальные масштабы последствий жары могут оказаться ещё серьёзнее. Исследование охватило только города и не учитывало смертность в сельской местности.

Авторы подчёркивают, что речь идёт об оценках избыточной смертности, связанной с высокими температурами, а не о подтверждённой причине смерти каждого человека.