Счёт пошёл на тысячи: Жара в Германии установила рекорд по смертности за десять лет

Около 14 тысяч смертей в Германии с начала тёплого сезона 2026 года могли быть связаны с аномальной жарой. Такую оценку привёл Институт Роберта Коха (RKI) в новом отчёте, охватывающем период с 6 апреля по 9 августа.

Самым тяжёлым оказался конец июня. По расчётам института, около 9600 из всех оценённых случаев пришлись всего на одну неделю — с 22 по 28 июня, когда температура во многих районах Германии приближалась к 40 градусам и превышала эту отметку.

Особенно уязвимыми оказались пожилые люди. Почти 10,5 тысячи предполагаемых смертей пришлись на жителей старше 75 лет. Из них около 7040 случаев зафиксировано в возрастной группе от 85 лет, ещё примерно 3450 — среди людей от 75 до 84 лет.

Показатель 2026 года уже существенно превышает результаты предыдущих жарких сезонов. По актуальным расчётам RKI, в 2018 году с высокими температурами связывали около 8900 смертей, а в 2019-м — около 7600.

При этом речь не идёт о 14 тысячах свидетельств о смерти, где причиной прямо указана жара. RKI рассчитывает показатель статистически, сравнивая смертность в жаркие и более прохладные летние недели. Высокая температура чаще становится дополнительным фактором при сердечно-сосудистых, лёгочных, почечных и других заболеваниях.

Оценки могут корректироваться по мере поступления новых данных. Ещё неделю назад институт называл цифру около 12,5 тысячи случаев, связанных с жарой.

Ранее Life.ru сообщал о предыдущей оценке RKI в 12,5 тысячи связанных с жарой смертей в Германии. За неделю показатель вырос примерно на полторы тысячи.