Двум российским дипломатам пришлось покинуть Кипр после того, как местные спецслужбы обвинили их в «разведывательной деятельности». Об этом сообщили телеканал ANT1 Live и издание Politico со ссылкой на источники в кипрских структурах безопасности.

По сведениям журналистов, сотрудники российского диппредставительства уехали с острова ещё в начале прошлой недели по требованию властей республики. Решению предшествовала операция Службы разведки Кипра (KYP).

Как утверждает ANT1 Live, за дипломатами установили наблюдение после получения информации об их предполагаемых связях с российскими спецслужбами. По версии телеканала, они якобы действовали под дипломатическим прикрытием и пытались получить доступ к секретным сведениям, касающимся безопасности Кипра и Евросоюза.

Согласно информации ANT1 Live, президент Кипра Никос Христодулидис получал сведения о ходе операции. Источники Politico в кипрских властных структурах подтвердили информацию о высылке дипломатов.

Ранее сообщалось, что Кипр может официально войти в Шенгенскую зону 1 июля 2027 года. На такую дату рассчитывает Греция, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис по итогам четвёртого межправительственного саммита двух государств в Никосии. Афины надеются, что присоединение острова станет первым крупным решением во время их председательства в Совете Евросоюза.