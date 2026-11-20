В Россию доставили предполагаемого координатора пиратского захвата сухогруза Arctic Sea, совершённого 17 лет назад. Об экстрадиции обвиняемого с Кипра сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иностранца разыскивали с ноября 2012 года по обвинению в пиратстве. В октябре 2025-го его задержали на Кипре, после чего российская Генпрокуратура добилась выдачи. Следствие считает мужчину причастным к координации группы, напавшей на судно в Балтийском море летом 2009 года.

Тогда Arctic Sea под флагом Мальты перевозил древесину из Финляндии в Алжир. На борту находились 15 российских моряков. Вооружённые нападавшие захватили сухогруз, применив к членам экипажа физическую силу. Ущерб от преступления превысил шесть миллионов долларов.

Судно обнаружили лишь спустя несколько недель в Атлантическом океане, неподалёку от островов Зелёного Мыса. Российские военные освободили экипаж и задержали восьмерых предполагаемых пиратов.

В марте 2011 года Архангельский областной суд приговорил шестерых участников захвата к срокам от семи до двенадцати лет. Ещё двоих судили в Москве. Один из обвиняемых утверждал, что организаторами нападения были латвийский предприниматель Сергей Демченко и эстонский политик Ээрик-Нийлес Кросс. Последнего в 2013 году объявили в международный розыск по запросу России.