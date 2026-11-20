Призрак Arctic Sea вернулся: Кипр выдал России фигуранта громкого дела о морском пиратстве
Из Кипра в Россию экстрадировали обвиняемого в захвате сухогруза Arctic Sea
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В Россию доставили предполагаемого координатора пиратского захвата сухогруза Arctic Sea, совершённого 17 лет назад. Об экстрадиции обвиняемого с Кипра сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Иностранца разыскивали с ноября 2012 года по обвинению в пиратстве. В октябре 2025-го его задержали на Кипре, после чего российская Генпрокуратура добилась выдачи. Следствие считает мужчину причастным к координации группы, напавшей на судно в Балтийском море летом 2009 года.
Тогда Arctic Sea под флагом Мальты перевозил древесину из Финляндии в Алжир. На борту находились 15 российских моряков. Вооружённые нападавшие захватили сухогруз, применив к членам экипажа физическую силу. Ущерб от преступления превысил шесть миллионов долларов.
Судно обнаружили лишь спустя несколько недель в Атлантическом океане, неподалёку от островов Зелёного Мыса. Российские военные освободили экипаж и задержали восьмерых предполагаемых пиратов.
В марте 2011 года Архангельский областной суд приговорил шестерых участников захвата к срокам от семи до двенадцати лет. Ещё двоих судили в Москве. Один из обвиняемых утверждал, что организаторами нападения были латвийский предприниматель Сергей Демченко и эстонский политик Ээрик-Нийлес Кросс. Последнего в 2013 году объявили в международный розыск по запросу России.
Ранее Life.ru сообщал об экстрадиции с Кипра россиянина, обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 миллиарда рублей. По версии следствия, мужчина предоставлял налоговым органам недостоверные сведения о договорах подряда. Его задержали на острове и передали российским правоохранителям.