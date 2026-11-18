Кипр может официально войти в Шенгенскую зону 1 июля 2027 года. На такую дату рассчитывает Греция, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис по итогам четвёртого межправительственного саммита двух государств в Никосии. Афины надеются, что присоединение острова станет первым крупным решением во время их председательства в Совете Евросоюза.

«Мы рассчитываем, что 1 июля Кипр официально присоединится к Шенгенской зоне и это станет первым существенным решением, принятым во время греческого председательства», — сказал Мицотакис.

Глава греческого правительства также поздравил Кипр с «чрезвычайно успешным» председательством в Совете ЕС в первой половине 2026 года. По его словам, Никосии удалось завершить работу над сложными вопросами, а полученный опыт пригодится Афинам, которые возглавят Совет Евросоюза во втором полугодии 2027-го.

При этом окончательное решение о вступлении Кипра в Шенген пока не принято. Для отмены пограничного контроля необходимо единогласное согласие действующих участников объединения после завершения необходимых проверок и консультаций с Европарламентом. Сейчас остров остаётся одним из двух государств Евросоюза наряду с Ирландией, не входящих в Шенгенскую зону.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в январе 2025 года президент Кипра Никос Христодулидис рассчитывал завершить техническую подготовку к вступлению в Шенгенскую зону до конца года. Тогда он объяснял стремление страны присоединиться к объединению возможностью привлечь больше туристов и иностранных инвестиций. Однако согласование полноценного членства затянулось.