Politico: Крупнейшие операторы ЕС объединились против доминирования Starlink

Европейские телекоммуникационные компании хотят объединиться, чтобы составить конкуренцию спутниковой сети Starlink Илона Маска. Для этого Deutsche Telekom, Orange, Vodafone и Telefónica рассчитывают получить доступ к радиочастотам, которые ЕС планирует перераспределить в 2027 году, сообщает Politico.

Инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступивший за создание европейского альянса для развития спутниковой связи на Международном космическом саммите в Париже в сентябре. Речь идёт о технологии, позволяющей передавать мобильный сигнал со спутников непосредственно на телефоны. 13 октября министры связи стран ЕС должны обсудить законодательное предложение, которое упростит европейским операторам получение такого доступа. Еврокомиссия рассматривает возможность зарезервировать часть частот для компаний из Европы.

В Orange подтвердили интерес к инициативе. «Мы хотим, как ведущая инновационная телеком-группа, иметь возможность предлагать эту услугу своим клиентам. Мы не хотим одного доминирующего игрока», — заявил руководитель компании Мишель Траббиа.

В Европарламенте также выступают против концентрации спутниковых коммуникаций в руках американских компаний. Ангелика Винциг, ведущий переговорщик по вопросу распределения радиочастот для мобильной спутниковой связи, призвала европейских операторов объединить усилия, инвестировать в технологии и развивать собственные решения.

Starlink, в свою очередь, добивается сохранения возможностей для расширения бизнеса в Европе. За последние два года компания активизировала контакты с Еврокомиссией и европейскими законодателями. Ранее в этом году она предупредила, что планы ЕС могут лишить жителей региона надёжной спутниковой связи напрямую с мобильными устройствами. В обращении к европейским властям компания также заявила о риске радиопомех, в том числе для экстренных служб. При этом Starlink рассчитывает самостоятельно предоставлять мобильные услуги через спутники, не прибегая к партнёрствам с местными операторами.

Европейские операторы в обращении к правительственным чиновникам настаивали на приоритете наземных сетей, признавая при этом дополнительную роль спутниковых систем. Среди европейских проектов они упомянули Eutelsat и будущую группировку IRIS², но не назвали Starlink.

А ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил отключить Украину от спутниковой системы Starlink. По его мнению, это может быть связано с продолжающимися ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность прекращения передачи американских разведданных Киеву или давления на Илона Маска для отключения Starlink. Этот шаг может быть предпринят, если Украина продолжит атаковать российские НПЗ.