Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал идею отключить Украину от спутниковой системы Starlink. Политик связал возможное ограничение с продолжением ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Politico сообщило, что Дональд Трамп может прекратить передачу Киеву американских разведданных или оказать давление на Илона Маска с целью отключения Starlink. По данным издания, такой шаг может рассматриваться в случае продолжения украинских атак на российские НПЗ.

Филиппо заявил, что поддерживает подобную меру.

«Если Зеленский продолжит свои безумства против российских НПЗ и откажется от новых выборов на Украине, то конечно же, нужно это сделать», — написал он в соцсети X.

Накануне Трамп заявил о недовольстве действиями Киева. Американский лидер призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ и заявил, что стране следует выбрать нового лидера, способного заключить соглашение.

По данным Axios, Трамп ожидает прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия. Издание также сообщило, что американский президент считает, что Зеленский воспринимает поддержку США как нечто само собой разумеющееся.

Филиппо ранее неоднократно выступал с критикой поддержки Украины со стороны европейских стран. В данном случае он связал доступ Киева к спутниковой связи с его действиями в отношении российской энергетической инфраструктуры.