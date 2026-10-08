«Доминировать в небе»: Зеленский потребовал у США доступ к Starlink над Россией

Владимир Зеленский призвал США предоставить Украине возможность использовать Starlink над территорией России. По его словам, это необходимо Киеву для получения преимущества в воздухе и давления на Москву.

«Откройте Starlink! Вы же открыли, когда Иран отвечал! Всё там работало: Израиль полностью контролировал небо. Полностью контролировал небо над Ираном», — заявил Зеленский журналистам в Прилуках.

Он утверждает, что США обладают возможностями, которые могли бы помочь Украине «защитить небо и доминировать там». По версии Зеленского, получение такого преимущества «заставило бы Россию сесть за стол переговоров».

Ранее, 4 октября, Зеленский уже говорил, что считает «справедливым» предоставить Украине возможность использовать Starlink для ударов по территории России. Тогда же он сообщил, что Киев занимается созданием собственной спутниковой системы, аналогичной Starlink.