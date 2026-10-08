«Доминировать в небе»: Зеленский потребовал у США доступ к Starlink над Россией
Зеленский потребовал от США разрешить использовать Starlink над Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владимир Зеленский призвал США предоставить Украине возможность использовать Starlink над территорией России. По его словам, это необходимо Киеву для получения преимущества в воздухе и давления на Москву.
«Откройте Starlink! Вы же открыли, когда Иран отвечал! Всё там работало: Израиль полностью контролировал небо. Полностью контролировал небо над Ираном», — заявил Зеленский журналистам в Прилуках.
Он утверждает, что США обладают возможностями, которые могли бы помочь Украине «защитить небо и доминировать там». По версии Зеленского, получение такого преимущества «заставило бы Россию сесть за стол переговоров».
Ранее, 4 октября, Зеленский уже говорил, что считает «справедливым» предоставить Украине возможность использовать Starlink для ударов по территории России. Тогда же он сообщил, что Киев занимается созданием собственной спутниковой системы, аналогичной Starlink.
История с попытками Киева расширить зону применения Starlink уже возникала ранее. В августе Life.ru сообщал, что Зеленский просил Дональда Трампа помочь получить разрешение на использование спутниковой системы за пределами Украины, однако Илон Маск отказался предоставить такой доступ, сочтя его применение на территории России эскалацией. Позже выяснилось, что вопрос обсуждался и непосредственно с американской администрацией. Life.ru писал, что Трамп не поддержал запрос Киева на использование дронов со Starlink для ударов по российской территории. При этом переговоры вокруг расширения возможностей системы продолжились. В сентябре Life.ru сообщал, что Маск допустил использование Starlink для ударов по России при условии политического решения со стороны Белого дома. В конце сентября тему прокомментировали и в Кремле. Дмитрий Песков назвал потенциальное использование Starlink для ударов вглубь России опасным и опрометчивым шагом.
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