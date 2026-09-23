Politico пишет, что США запретят экспорт дизеля, Белый дом это опровергает

Администрация США разрабатывает план по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. По данным издания, власти рассчитывают таким образом увеличить предложение топлива внутри страны на фоне резкого роста цен.

Правовые механизмы возможного запрета пока находятся в стадии проработки. Politico утверждает, что инициатива уже вызвала разногласия как внутри администрации главы Штатов Дональда Трампа, так и среди представителей американской нефтяной отрасли.

Однако вскоре после публикации Белый дом опроверг информацию издания. Представитель американской администрации назвал сообщение о подготовке 90-дневного запрета «очередной новостью с ложной информацией от Politico».

По данным газеты, против возможного запрета выступают министр энергетики Крис Райт, министр финансов Скотт Бессент и глава МВД Дуглас Бергам. Представители нефтяной отрасли также предупреждают, что ограничение экспорта может дать краткосрочный эффект, однако впоследствии привести к дополнительному росту стоимости топлива.

Обсуждение проходит на фоне заметного подорожания дизеля в США. По данным Американской автомобильной ассоциации AAA, 23 сентября средняя цена достигла $6,52 за галлон, или примерно 3,78 литра. Это на 91 цент больше, чем месяц назад, и на $2,83 выше прошлогоднего уровня.

Politico связывает дискуссию вокруг экспорта в том числе с приближением промежуточных выборов в Конгресс. По данным издания, республиканцы из сельскохозяйственных штатов требуют от администрации принять меры для снижения внутренних цен на дизель.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал конфликт на Украине главной причиной резкого роста мировых цен на дизельное топливо. Американский президент утверждал, что именно украинский конфликт оказывает на рынок большее влияние, чем ситуация вокруг Ирана.