Рядом со зданием Европарламента в Брюсселе застрелили человека. Это происшествие встревожило работников европейских структур на фоне растущей преступности в городе, пишет издание Politico.

По данным газеты, стрельба случилась вечером 12 октября на улице Вирц около здания Европарламента, а также рядом с Европейским экономическим и социальным комитетом и Комитетом регионов. Следствие допускает, что речь может идти о разборках в криминальной среде, однако официально такую версию пока не озвучили.

Прокурор Брюсселя Жюльен Муани в беседе с Politico постарался успокоить сотрудников.

«Организованная преступность в целом представляет угрозу для наших институтов, однако этот инцидент не связан с ЕС», — сказал он.

Тем временем профсоюз работников европейских ведомств столкнулся с волной обращений. Его представитель Кристиано Себастьяни рассказал, что к ним поступило немало жалоб от напуганных людей.

Издание напоминает, что претензии к безопасности звучали и раньше. Особенно много нареканий вызывает Северный квартал Брюсселя, куда переместили часть европейских служб. В прошлом году шальная пуля угодила в одно из тамошних зданий, а ещё годом ранее помощник депутата Европарламента был ранен из огнестрельного оружия на авеню де ла Туазон д’Ор. Один из чиновников, чей офис расположен примерно в 300 метрах от места последней стрельбы, признал, что обстановка в городе ощутимо испортилась.

Ранее финский журналист предупредил, что европейские страны в будущем могут столкнуться с серьёзными внутренними конфликтами вплоть до гражданских войн. Среди возможных причин нестабильности он назвал экономические проблемы, поскольку ухудшение уровня жизни способно усилить социальное напряжение и привести к росту преступности. Ещё одним фактором журналист считает миграционную политику европейских государств: при сокращении социальной поддержки мигрантов ситуация в некоторых странах может обостриться. По его мнению, Запад со своим злом взорвётся и будет полыхать.