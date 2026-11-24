Предстоящий саммит Евросоюза в Брюсселе рискует стать «кровавым» из-за острых разногласий между странами объединения по поводу семилетнего бюджета. Постоянные представители всех 27 государств ЕС не смогли приблизиться к компромиссу даже после трёх часов переговоров.

Обсуждение финансового плана сопровождалось обменом резкими репликами. Теперь искать выход из бюджетного тупика предстоит лидерам европейских стран, которые соберутся на внеочередной саммит 26–27 ноября.

«Это может быть кровавый саммит», — приводит Politico слова одного из европейских дипломатов.

Попытка председателя Евросовета Антониу Кошты примирить противоборствующие стороны пока не принесла результата. Он предложил дополнительно урезать бюджет на 44 миллиарда евро, однако страны Северной Европы требуют ещё более существенной экономии.

У государств Южной и Восточной Европы противоположная позиция — они считают предусмотренное финансирование недостаточным. Кроме того, ряд восточноевропейских стран выступает против введения новых налогов.