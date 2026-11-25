Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал абсурдными аргументы Еврокомиссии в пользу визовых ограничений для российских спортсменов. Политик раскритиковал позицию еврокомиссара по спорту Гленна Микаллефа, который связывает участие российских атлетов под национальной символикой с использованием спорта в качестве инструмента пропаганды. Своё мнение Мема опубликовал в соцсети X.

«Еврокомиссар по спорту Микаллеф пытается оправдать запрет на выдачу виз российским спортсменам, заявляя, что Россия использует спорт в качестве пропаганды. Полнейший абсурд! Это те же самые люди, которые считают «Машу и Медведя» угрозой национальной безопасности», — написал Мема.

Поводом для заявления стали выступление Микаллефа на заседании Европарламента 24 ноября и новые рекомендации Еврокомиссии. В них европейским государствам предлагается рассматривать возможность отказа в шенгенских визах российским спортсменам, участвующим в соревнованиях с использованием национальных символов — флага, гимна и формы. Такая мера связана с предложением запретить российским атлетам выступать от имени государства на спортивных мероприятиях в Евросоюзе.

В качестве сравнения Мема вспомнил историю вокруг мультсериала «Маша и Медведь». В июле более 50 британских депутатов из нескольких политических партий обратились к министру культуры с просьбой изучить возможность прекращения трансляции российского мультфильма в Великобритании. Парламентарии заявили, что отдельные эпизоды содержат пропагандистские элементы и нормализуют советскую военную символику. Студия Animaccord отвергла обвинения, подчеркнув, что сериал рассказывает о дружбе и доброте и не содержит политических посланий.

Ранее Life.ru писал, что Германия может воспользоваться новым пакетом санкций Евросоюза против России, чтобы добиться недопуска российской сборной к чемпионату мира по хоккею 2027 года. Турнир должен пройти в ФРГ с 14 по 30 мая. Предлагаемые ограничения могут дать Берлину дополнительные основания для отказа в выдаче виз российским спортсменам.