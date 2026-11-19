Европе следует отказаться от политики бойкота российских спортсменов и деятелей культуры, если она рассчитывает участвовать в переговорах с Москвой по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, Еврокомиссия оказывает давление на правительства стран ЕС, добиваясь ограничений в отношении российских артистов, художников и представителей спортивной сферы. Мема считает, что такая линия противоречит стремлению европейских государств получить место за столом переговоров.

«Если Европа хочет получить место за столом переговоров с Россией, она обязана немедленно изменить курс и отказаться от этой опасной риторики ненависти ко всему российскому. ЕК не может претендовать на роль участника переговоров, пытаясь бороться с российской культурой на всех уровнях общества», — пишет он.

Он также выступил против отмены культурных мероприятий и общественной стигматизации россиян по профессиональному признаку. Мема подчеркнул, что российские журналисты, интеллектуалы, художники, спортсмены и музыканты должны иметь возможность работать без страха и дискриминации.

Ранее десять государств Евросоюза во главе с Польшей призвали Еврокомиссию усилить давление, чтобы не допустить Россию к Венецианской архитектурной биеннале 2027 года. Соответствующее обращение подготовлено в преддверии встречи европейских министров культуры. Авторы обращения считают, что возвращение России на международные культурные площадки может способствовать нормализации её участия в подобных мероприятиях на фоне продолжающегося конфликта на Украине.